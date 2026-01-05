仕事始めで経済界も本格始動となった 1月5日、地元企業のトップに2026年の展望を聞きました。■広島市 松井市長「乾杯！」広島商工会議所の新年互礼会には、2025年11月に就任した松藤会頭や、広島県政で初の女性リーダーとなった横田知事など、地元経済界のトップらおよそ1400人が集まりました。■広島商工会議所松藤 研介 会頭「今年の干支は丙午。勢いが上向き物事が大きく飛躍する巡り合わせとされ、変革を恐