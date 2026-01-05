【ポイント】・6日（火）の朝にかけて、山形や北陸は雪が強まる・6日（火）は全国的に「寒中」らしい厳しい寒さ・6日（火）午後は冬型が緩み、日本海側の雪は弱まる・太平洋側の各地は冬晴れで、冷たい風が強まる・7日（水）は低気圧の通過で、東北や北陸も雨に。・12日（月）は「成人の日」。三連休はいったん寒さが緩むが、日本海側は雪や雨。【全国の天気】6日（火）の朝にかけて、強い寒気が流れ込むため、東北の日本海側や北