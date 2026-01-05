オリックス・馬殿太郎球団新社長が５日、大阪市内の球団事務所で会見を行った。１日付で就任した馬殿社長は今後のチーム運営について「やっぱり強く、たくましく、かっこいい球団というのが作られたら」と抱負。チームは２０２１年からリーグ３連覇。ただその後は、２４年が５位、２５年は３位に終わっている。覇権奪回へ馬殿は「勝つということが一番ファンの皆さま、関西に喜びと力を与えることを体感しました。もう一度そ