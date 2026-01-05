交通渋滞解消の切り札として、熊本市が、路面電車「熊本市電」の益城町延伸を検討していることが明らかになりました。 【地図を見る】熊本市電 益城町への延伸ルート案／熊本電鉄との接続強化案 延伸案の内容は これは1月5日の記者会見で大西市長が明らかにしたものです。 熊本市 大西一史市長「益城方面への熊本市電の延伸ルートが示された」 市電の延伸案は、県と熊本市が策定を進める都市交通マスタӦ