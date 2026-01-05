村議会からの不信任決議を受けて辞職した、熊本県球磨村の松谷浩一 前村長（63）が、1月20日告示の村長選挙に立候補する意向を固めたことがわかりました。 【写真を見る】球磨村長選に松谷前村長が出馬へ村議会の不信任決議受けて辞職「関係修復を図ってほしいと声をもらった」熊本 松谷氏は、村議会の議決を経ずに村の土地を無償で貸与したなどとして、12月に村議会が不信任決議案を可決し、その後、辞職しました。 この辞