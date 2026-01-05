きょうからまた経済が動き始めました。「一年の計は大発会にあり」とも言われますが、今年の景気はどうなるのでしょうか？今年は幸先の良いスタートなりました。記者「新年最初、午前の取引が先ほど終わりました。日経平均株価は1400円以上の値上がりとなっています」年明けのアメリカ・ニューヨーク市場で半導体関連株などが堅調だったことなどを受け、全面高となったきょうの株価。結局、終値は去年末より1493円高い5万1832円で