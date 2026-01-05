【ベルリン＝工藤彩香】ラトビアの警察は４日、同国とリトアニアを結ぶバルト海の海底ケーブルが損傷し、関与が疑われる船舶を立ち入り検査したと発表した。原因は不明という。ケーブルの損傷は２日、ラトビア西部リエパーヤ沖で見つかった。エビカ・シリニャ首相は「ラトビアの通信利用者に影響はない」としている。バルト海では同様の事案が多発しており、昨年末にはフィンランド当局がケーブル損傷に関わったとみられる船