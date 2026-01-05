多くの企業や官公庁は5日が仕事始めでした。ことしは熊本地震の発災から10年となります。県や熊本市のトップが抱負を述べました。5日、県庁で行われた仕事始め式。木村知事は職員を前に熊本地震の発災から10年の節目に「次世代への継承という視点を忘れないでほしい」と訓示しました。■木村敬知事「県職員の3人に1人は地震後に入庁したメンバーです。10年の歩みに感謝と敬意を表しつつ教訓を忘れることなく次世代に継承して