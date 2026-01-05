ユーチューバー・ラファエルが5日に自身のX（旧ツイッター）を更新し「有名人」の定義について私見を展開した。ラファエルは「テレビに出てる人が一番有名っていう感覚自体、もう古いのかもしれない」と切り出すと「上とか下とかじゃない。ただ事実として、見られてる場所が完全にネットに移動してる。広告費もネットがテレビを上回ってるし、YouTubeは日本で月に7000万人以上が使ってる」と指摘。「テレビは週1で受動的に見