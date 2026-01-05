にしたんクリニックなどを運営するエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が５日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級王者ウルフアロンのプロレスデビュー戦勝利直後にインタビューを敢行した様子を投稿した。西村社長は１枚１００万円の“超高額シート”を自腹で２枚購入し観戦。この日を最後に引退した棚橋弘至の熱闘に大興奮。「２６年間、プロレスの発展のために本当にお疲れ様でした