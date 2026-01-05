マツコ・デラックスが5日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。大好きなおでんの具を明かした。番組では「おでんはご飯のおかずになる？」をテーマに議論が白熱。マツコは「私はおでん食べ過ぎちゃうから、ご飯が入らなくなる」と切り出した。「本当にデカいおでんをつくってもらった時に、最高記録で、卵だけで20個食べた」と明かし、スタジオがどよめいた。続けて「おでんの卵が本当