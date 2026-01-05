タレントの奥村梨穂（22）が、5日までにインスタグラムを更新。近影を公開した。奥村は「新年あけましておめでとうございます今年は丁寧な暮らしを目標に頑張ります。今年もよろしくお願いいたします。。」と、黒のニットや、コートを羽織った近影をアップした。ファンからは「いっしょに努力します」「スタイルすごいいいね！かわいいばい！」「相変わらずいい体してる」「ずっとピッチリニットだけ着といてくれ」「グラビア