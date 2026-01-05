Amazon¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅÅ»Ò½ñÀÒ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖKindle¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¤ÏÉý¹­¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖKindle¥¹¥È¥¢¡×¤ÇÆÉ¤á¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìºý¡¢¿·¤¿¤Ê°ìºý¤È¤ÎÆÉ½ñ»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£¥¿¥¹¥­¥á¥·È¢º¬¢£É÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë²Á³Ê¡§1078±ßÉ÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¤¤Æ¤¤¤ëÉ÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¤¤Æ¤¤¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¤òÁö¤ê¤¿¤¤¡½¡½¤½¤ó¤Ê³¥Æó¤ÎÁÛ¤¤