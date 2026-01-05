「正月モードも今日で終わり!」そんな呼びかけとともに、「カレーハウスCoCo壱番屋公式(ココイチ)」が"ウルトラ級"にパワーアップした「ココイチ創業祭」の予告をXで公開しました。正月モードも今日で終わり！カレーを食べて、新年も張り切っていきましょう🍛そしてそして…1月といえば！#ココイチ創業祭 が、今年はウルトラ級にパワーアップ!!今年で放映開始から60周年を迎える、あのシリーズから四体登場…？！🍛