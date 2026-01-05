2026年の抱負を教えてください この年末年始は最大9連休と、ゆっくり休んだ！という方も多いのではないでしょうか？新年を迎え…皆さんに2026年の抱負を聞きました。 2026年 新しい1年のスタート （記者リポート）「雲の隙間から真っ赤な太陽が顔をのぞかせています、2026年新しい1年のスタートです」 明るい太陽が顔をのぞかせ、スタートした2026年。元日の午前7時ごろ、さぬき市の大串自