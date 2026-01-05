信州の最南端、下伊那郡天龍村で４日の夜から５日にかけて、夜を徹して神楽を奉納する伝統の祭りが開かれました。国の重要無形民俗文化財にも指定され、天龍村坂部地区でおよそ600年続く「坂部の冬祭り」。大森山諏訪神社では神子と呼ばれる住民などが夜通し煮えたぎる窯の周りで五穀豊穣、無病息災を祈り、神楽を奉納します。高齢化などで神子25人のうち坂部地区に住んでいるのはわずか5人だけ。移住してきた村民などが神子となっ