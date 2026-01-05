オール大阪支部で争われるボートレース住之江の「第64回全大阪王将戦」（デイ開催）は5日、予選ラストの4日目が終了。6日は5日目10〜12Rで準王将位戦（準優勝戦）が行われる。これが百戦錬磨のベテランの勝負強さなのか。太田和美は4日目7Rで２コースからのジカ捲りをインの渡部悟に受け止められ2着と思いきや、渡部がコンマプラス01のフライングで返還欠場。決まり手"恵まれ"でシリーズ初勝利を挙げた。「さすがにスタート