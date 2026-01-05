激しい雪が降っていたのは北海道・函館市。しかし、少し離れたところには青空が見えていて雪が局地的なものだったことをうかがわせます。5日夜にも関東の北部で降る可能性のある雪。今度の3連休には最強寒気の襲来により、東京都心でも再び雪が降る可能性があります。仕事始めの5日、天気が急変したのは福井県内です。福井市内でカメラが捉えたのは、あられ。バチバチと音を立てて地面に降り注いでいました。そうした天気のもと、