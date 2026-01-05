1月1日から3日までが元日に合わせて3連休となった中国。中国全土の文化・観光市場は全体的に安定して秩序が保たれ、消費の活力が引き出された。中国文化・観光部が4日に発表した統計によると、3連休中、中国全土で延べ1億4200万人が国内旅行に出かけ、国内旅行の総消費額は合わせて847億8900万元（約1兆9077億円）に達した。新華社が伝えた。3連休中、各地では多種多彩な文化観光イベントが開催され、人々の旅行に対する意欲が高ま