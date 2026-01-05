東京23区の中古マンション市場で、衝撃的なデータが明らかになりました。2025年の平均価格において、築25年未満物件が平均1億円を突破したのです。【グラフ】23区内の中古マンション価格。2020年と2025年を比べると…株式会社LIFULLが運営する「LIFULL HOME'S」の最新調査によると、新築価格の高騰が中古市場にも波及し、築年数が経過した物件にも「億の壁」が立ちはだかっている現状が浮き彫りになりました。築25年でも「億ション