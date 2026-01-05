老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、夫の扶養に入っている人が、65歳からの年金受給により年収が増えた場合についてです。Q：パートで夫の扶養の130万円以下で働いてますが、65歳になり年金が開始