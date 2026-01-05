ユニクロはこのほど、天然の羽毛（ダウン）の代わりに革新的な次世代中綿を使った新しいアウターであるパフテック（PUFFTECH）シリーズを普及させるため、限定版のバッグチャーム「暖小綿」を打ち出しました。これはリュックの飾りとしてDIYできるほか、ラブブ（Labubu）などのデザイナーズトイと組み合わせることもできます。SNSでトレンド入りし、中古プラットフォームでは数十元（数百円）で転売されており、年末のアパレルマー