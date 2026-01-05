◆全日本バレーボール高校選手権1回戦（5日、東京体育館）開幕して男女1回戦の一部が行われた。九州勢では女子で熊本信愛女学院が盛岡誠桜（岩手）に2―1で逆転勝ち。東九州龍谷（大分）は快勝した。西彼杵（長崎）は敗れた。男子では川内商工（鹿児島）が2―0で慶応（神奈川）を下し、西原（沖縄）も初戦を突破。鎮西学院（長崎）、大分南は敗れた。6日は1回戦の残り試合と2回戦の一部が行われる。同日の2回戦では女子で