5日午後、波佐見町の西九州自動車道で発生した事故の影響で、波佐見有田インターチェンジと佐世保三川内インターチェンジ間の上下線が、通行止めとなっています。 5日午後3時頃、西九州自動車道の波佐見有田インターチェンジと佐世保三川内インターチェンジ間の下り線で普通乗用車が中央分離帯に衝突する事故がありました。 ネクスコ西日本によりますと中央分離帯の復旧工事のため、5日午後5時50分から