俳優の毎熊克哉（38）が5日、主演した映画「安楽死特区」（監督高橋伴明）の完成披露上映会を都内で行った。安楽死法案が可決された近未来で安楽死に反対するラッパー・章太郎を熱演。若年性パーキンソン病をわずらっており、劇中では命と死に真摯に向き合っている。劇中で恋人を務めた女優の大西礼芳（35）からクランクアップ後に行った打ち上げ後に（毎熊）と一緒に帰る際「駅で『僕たちの代表作になるね』と言ってくださ