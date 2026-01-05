タレント上沼恵美子（70）が4日に生放送されたMBSテレビ「春一番！笑売繁盛」（後1・00）にVTR出演。夫婦関係の見直しを口にした。テレビ初対談となった西川きよしに、上沼は夫との関係を「別居してますねん、8年半ぐらいかな。ちょうどいい距離です、車で15分。日曜日だけ主人が帰ってきてるんですけどね。一緒にご飯を食べて、また月曜日に帰って行く。いい感じです」と説明した。「20歳で息できないくらい好きになって、2