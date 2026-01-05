野球漫画の巨匠・水島新司氏の代表作「ドカベン」の新冊子が５日、株式会社三栄（東京都）から刊行された。１９７２年に週刊少年チャンピオンで連載が開始されてから５５年目となる今回の刊行では当時の原稿を丁寧に再スキャン。連載当初のページ割を再現することで、当時のコマ割りやページめくりの醍醐味を味わえる内容になっているという。この日は第１巻と２巻が同時発売。毎月２冊が同時刊行され、１２月まで２４巻が発