Ｊ１清水エスパルスは５日、静岡・三保グラウンドで今季の始動を迎えた。昨季まで主将を務めたＦＷ北川航也（２９）は約１時間２０分にわたり、ボール回しやランニングなどで汗を流した。今季からは、神戸でリーグ２連覇を成し遂げた吉田孝行監督（４８）が就任し、スタッフも入れ替わった。１１選手が新たに加入。清水の下部組織から１５年にトップ昇格したストライカーは、２０２５年シーズンに３７試合に出場し、１０得点を