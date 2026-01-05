大阪の吉村洋文知事が５日、大阪府庁へ新年初登庁し、報道陣の囲み会見に応じた。今年の目標について「副首都・大阪の道筋を作る、これです！」と語気を強めた。国政政党・日本維新の会の代表でもある吉村知事は昨年末からの自民党との連立政権で副首都機能整備推進法案の実現を目指している。大阪府政のトップとしても「（大阪の）副首都を目指し、日本のエンジンとしての土台を作る１年に（したい）。大阪府、大阪市のふさわ