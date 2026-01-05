第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で記録ずくめの優勝を果たした青山学院大学。2026年1月5日放送の情報番組「ひるおび」（TBS系）に原晋監督と、優勝の立役者となった4年で主将の黒田朝日さんが出演、大逆転優勝の舞台裏を振り返った。原監督「絶対的な自信、最後に大逆転があると」原さんはこの番組のコメンテーターでもあり、スタジオに入るなり「こっち（コメンテーター）の方が本業でございますから」と笑いを取