ファジアーノ岡山 高橋旺良選手 サッカーJ1・ファジアーノ岡山は、FW・髙橋旺良（おーら）選手(19)と契約を更新したと発表しました。 髙橋選手は2025シーズンの7月、在学していた東海学園大を中退してファジアーノに加入しました。 17歳以下の日本代表にも選ばれたこともあるルーキーは、2025年シーズンにリーグ戦の出場は叶いませんでしたが