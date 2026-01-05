岡ビル市場岡山・北区野田屋町2025年12月30日 正月用の食材などを買い求める人でにぎわう様子が、年末の風物詩になっていた岡山市の「岡ビル市場」。再開発事業に伴い2026年夏に営業を終了するため、「年末営業」は2025年が最後となりました。 「岡ビル市場」には鮮魚店や青果店など30店舗が軒を連ねています。2025年12月30日、年の瀬を迎えた岡ビル市場には、ブリや正月用のかまぼこ、お節料理に使うクワイなどが並