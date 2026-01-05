米株価指数先物時間外取引シェブロン株１０％高、ベネズエラでの権益回復期待で 東京時間18:09現在 ダウ平均先物MAR 26月限48660.00（+44.00+0.09%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6915.75（+15.25+0.22%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25508.75（+123.50+0.49%）