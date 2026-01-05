東京時間18:02現在 香港ハンセン指数 26347.24（+8.77+0.03%） 中国上海総合指数 4023.42（+54.58+1.38%） 台湾加権指数 30105.04（+755.23+2.57%） 韓国総合株価指数 4457.52（+147.89+3.43%） 豪ＡＳＸ２００指数 8728.63（+0.88+0.01%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85380.75（-381.26-0.44%） ５日のアジア株は総じて上昇。前週末にフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）