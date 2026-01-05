ユーロ圏１０年債利回り格差仏伊ともに７１ｂｐ先週末からの変化少なく ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%） ドイツ2.902 フランス3.613（+71） イタリア3.609（+71） スペイン3.334（+43） オランダ3.01（+11） ギリシャ3.494（+59） ポルトガル3.203（+30） ベルギー3.398（+50） オーストリア3.156（+25） アイル