2026年Jリーグ2年目を迎える高知ユナイテッドSCが1月5日に高知市で吉本岳史新監督の指揮のもと、J2昇格に向け練習を開始しました。5日、高知市の春野総合運動公園で新たなチームとして始動した高知ユナイテッドSC。J2年目を迎える、今年は約20人の選手が入れ変わり、18歳から39歳まで若手とベテランが入り混じる新チームとなりました。チームの手綱を握るのは2024年まで高知ユナイテッドSCの監督を務めて