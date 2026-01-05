官公庁は5日から仕事始めです。高知県高知市では、桑名市長が職員を前に年頭のあいさつをし、「失敗を恐れず新しいことにチャレンジして、市民のために尽くしてほしい」と呼びかけました。高知市役所では、桑名市長が幹部職員約190人に対し、年頭のあいさつを行いました。桑名市長は、「住民サービスの満足度を高めるために何事にも主体的に取り組む必要がある」と述べ、組織のあり方や仕事への向き合い方を見直し、新たな気