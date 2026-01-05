◇第78回全日本バレーボール高等学校選手権（5日、東京体育館）バレーボールの高校日本一を決める全日本バレーボール高等学校選手権が5日に開幕。1回戦12試合が行われました。女子は前回ベスト8で散った東九州龍谷(大分)と熊本信愛女子(熊本)が共に1回戦を突破。初出場となる銀河学院(広島)は3年連続39度目の國學院栃木(栃木)に2-0とストレート勝利しています。▽5日、1回戦結果福井工大福井(福井)2-0高崎女子(群馬)京都橘(京都)2-