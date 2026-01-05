アメリカのトランプ大統領は4日、ベネズエラへの再攻撃にも言及して圧力を強めています。日本テレビの山崎大輔ワシントン支局長が解説します。■米国内の支持率回復も狙い――トランプ大統領はなぜ軍事作戦に踏み切ったのでしょうか。トランプ氏の最大の狙いは北米・南米大陸など西半球をアメリカの支配下に置くことです。特にベネズエラは、世界最大の石油埋蔵量を誇っており、トランプ氏は石油権益を掌握することへの野心を隠し