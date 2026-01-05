あす朝にかけて、日本付近は冬型の気圧配置が続きます。北日本だけでなく西日本方面にも強い寒気が流れ込む予想で、今夜からあす朝にかけて山陰や北陸の日本海側でも雪が降るでしょう。西日本の雪は一時的なもので、あすの昼ごろにはやむところが多いでしょう。北陸や北日本の一部地域は雪が残りそうです。一方、太平洋側の地域は日差しが届くでしょう。あすの各地の予想最高気温です。札幌:-3℃釧路:-3℃青森:-2℃盛岡