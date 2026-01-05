２０２６年最初の取引となる大発会を迎えた５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、昨年１２月３０日と比べて６４７円０９銭（１・４９％）高の４万４００３円１３銭だった。２営業日ぶりに値上がりし、最高値を更新した。３３３銘柄のうち８割弱にあたる２５８銘柄が上昇した。前週末の米株式市場では、人工知能（ＡＩ）関連銘柄の上昇が目立った。流れを引き継いだ東京市場で、半導体関