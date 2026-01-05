記者会見する大分県の佐藤樹一郎知事＝5日午後、大分県庁大分県は5日、新幹線の早期整備に向け、全国の自治体や経済団体の関係者らが集まる総決起大会を22日に東京で開くと発表した。500人程度の参加を予定し、東九州や四国といった新幹線の「基本計画路線」を整備新幹線に格上げするよう、国などに求める。発起人となった佐藤樹一郎知事は記者会見で「全国的な機運を高め、国の議論を促進したい」と述べた。県によると、格上