ボートレース尼崎の正月シリーズ「日本財団会長杯争奪尼崎大吉決定戦」は5日、2日目が終了した。「センプルヤング特選」と銘打たれた2日目12Rは、カド4コースの山下拓巳が仕掛けたが攻め切れず、1つ内の登みひ果が果敢に握り、インの宮田龍馬（27＝兵庫）は捲られ後退。5コースから目の覚めるような捲り差しを決めた武井莉里佳が1着。2着に登玉隼百、3着は登が入り3連単は9万2490円（95番人気）で、3連単2万1080円の高配決着