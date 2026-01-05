タレントいとうあさこ（55）が、4日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜午後11時）に出演。いとうに密着したVTRで楽屋の様子が公開され、お笑いコンビ「おかずクラブ」ゆいP（39）によって、いとうの「すごいところ」が明かされた。ゆいPは「あさこさんの、すごいところって、誰かのお宅にお邪魔して、そのお宅のものを紹介するとかいう時とかに、やっぱ何かスタッフさんって、ちょっと失礼な時あるんですよ。ズカズカ入っていったり何