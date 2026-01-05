1月5日に駒澤体育館で「第92回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会」ファイナルラウンド1回戦が行われ、白鷗大学が福井工業大学附属福井高校と対戦した。 白鷗大は第1クォーターからアダム アフォディヤがゲームを支配。14得点9リバウンドの活躍でゴール下に君臨し、チームは28－21と7点のリードを奪った。 第2クォーターは開始1分55秒