[1.3 プレミアリーグ第20節 ボーンマス 2-3 アーセナル]プレミアリーグは3日、各地で第20節を開催。アーセナルがボーンマス相手に2-3で勝利し、リーグ戦5連勝で首位をキープした。アーセナルは好調アストン・ビラを倒した前節のスターティングイレブンから3人変更。チームの心臓とも言えるMFデクラン・ライスが復帰、両ウイングにFWノニ・マドゥエケとFWガブリエル・マルティネッリが入った。10試合勝ち星から遠ざかっている