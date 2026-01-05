浦和レッズは5日、2026シーズンのトップチーム体制および選手背番号が決まったことを発表した。移籍加入組ではDF片山瑛一(←柏)が32番をつけ、京都から復帰したDF宮本優太が2番、ともに湘南から復帰したGK吉田舜が31番、FW二田理央が41番をつける。新加入選手ではGK佐藤瑠星(←筑波大)が35番、FW肥田野蓮治(←桐蔭横浜大)が36番、MF植木颯(←日本大)が37番、FW松永颯汰(←流通経済大)が38番、DF田中義峯(←浦和ユース)が42番