京都サンガF.C.は5日、24選手との契約更新を発表した。以下、契約更新が発表された選手▼GK圍謙太朗太田岳志ファンティーニ燦▼DF福田心之助麻田将吾アピアタウィア久永田倖大須貝英大飯田陸斗鈴木義宜松田佳大▼MF米本拓司福岡慎平松田天馬奥川雅也平戸太貴佐藤響中野瑠馬尹星俊グスタボ・バヘット▼FWラファエル・エリアスマルコ・トゥーリオ原大智長沢駿