OMデジタルソリューションズ株式会社は、フォトエッセイコンテスト「＃ファインダー越しの街と暮らし」を開催している。期間は1月19日（月）まで。メディアプラットフォームのnoteから応募する。 「＃ファインダー越しの街と暮らし」をテーマとして、写真に文章やエッセイを添えて投稿するコンテスト。撮影機材は不問で、スマートフォンで撮影した作品も応募可としている。 賞品には