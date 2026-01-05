最大9連休となる年末年始の休みが終わり、多くの人がきょう仕事始めを迎えました。新潟市の神社では古町芸妓が一年の願いを込めて新春の舞を奉納しました。 新潟市中央区の古町神明宮。芸事上達の神様がまつられていることから毎年、芸の上達や一年の願いを込めて新春の舞を奉納しています。 芸妓らは、「初春」や「初富士」など新年にふさわしい演目を披露しました。 ■つむぎさん(芸歴1年目) 「今年初めての踊りでとても